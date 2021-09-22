ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 900 млрд рублей выделят в России на поддержку материнства и детства

09:48
  • среда
  • 22 сентября 2021

Средства предусмотрены в бюджетах ПФР и ФСС на 2022 год

Более 900 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку материнства и детства в 2022 году в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования,. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Набиуллина сожалеет о неудачном заявлении своего зама о пенсионерах

Из этих денег более 100 миллиардов рублей пойдет на новые меры поддержки, которые введены по поручению президента РФ в 2021 году: повышенные больничные по уходу за детьми до 8 лет, пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособия одиноким родителям не детей от 8 до 17 лет.

Также в бюджете ПФР заложено 85 миллиардов рублей на выплату пособий в связи с рождением ребенка и пособий по уходу за ребенком для незастрахованных -для не работавших до рождения ребенка граждан. Планируется, что единовременные пособия в связи с рождением детей получат 336 тысяч женщин, а ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 800 тысяч женщин.

В бюджете Фонда социального страхования заложено 132,8 миллиарда рублей на выплату пособий по беременности и родам. Еще почти 170 миллиардов – на выплату пособий по уходу за ребенком до полутора лет более чем для миллиона застрахованных граждан, ушедших в отпуск по уходу за ребенком. На единовременные пособия в связи с рождением ребенка предусмотрено порядка 20 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мер поддержки детей в стране пока недостаточно. Путин подчеркнул, что необходим полный набор таких мер, от рождения ребенка и до окончания школы. Президент напомнил, что неоднократно поручал правительству поработать в данном направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Семья
Семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.