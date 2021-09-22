Более 900 млрд рублей выделят в России на поддержку материнства и детства

Средства предусмотрены в бюджетах ПФР и ФСС на 2022 год

Более 900 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку материнства и детства в 2022 году в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования,. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Из этих денег более 100 миллиардов рублей пойдет на новые меры поддержки, которые введены по поручению президента РФ в 2021 году: повышенные больничные по уходу за детьми до 8 лет, пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособия одиноким родителям не детей от 8 до 17 лет.

Также в бюджете ПФР заложено 85 миллиардов рублей на выплату пособий в связи с рождением ребенка и пособий по уходу за ребенком для незастрахованных -для не работавших до рождения ребенка граждан. Планируется, что единовременные пособия в связи с рождением детей получат 336 тысяч женщин, а ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 800 тысяч женщин.

В бюджете Фонда социального страхования заложено 132,8 миллиарда рублей на выплату пособий по беременности и родам. Еще почти 170 миллиардов – на выплату пособий по уходу за ребенком до полутора лет более чем для миллиона застрахованных граждан, ушедших в отпуск по уходу за ребенком. На единовременные пособия в связи с рождением ребенка предусмотрено порядка 20 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мер поддержки детей в стране пока недостаточно. Путин подчеркнул, что необходим полный набор таких мер, от рождения ребенка и до окончания школы. Президент напомнил, что неоднократно поручал правительству поработать в данном направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram