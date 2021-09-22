Минздрав скорректировал схему лечения коронавируса

Ведомство утвердило новую версию методических рекомендаций

Минздрав России исключил препарат умифеновир из схемы лечения пациентов с факторами риска и легким течением коронавируса в условиях стационара. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Минздрав в среду утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире уже превысило 228 млн, умерли от COVID-19 более 4,6 млн человек. В России ситуация с коронавирусом также остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным ведомства, более 700 тысяч россиян проходят лечение от коронавируса, из них 162 тысячи человек находятся в стационарах.

Для сдерживания коронавируса в России продолжается масштабная вакцинация. По состоянию на 17 сентября первым компонентом были привиты почти 47,5 млн жителей страны, полностью вакцинированы (сделали обе прививки) 41 человек.

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