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Медики рассказали о состоянии устроившего стрельбу в Перми

10:05
  • среда
  • 22 сентября 2021

Ему ампутировали часть ноги

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Там подтвердили информацию о том, что накануне вечером Бекмансурову ампутировали часть ноги до колена. На этот шаг медикам пришлось пойти из-за образовавшихся тромбов.

В региональном Минздраве также сообщили, что число пострадавших в результате стрельбы увеличилось до 43. 12 человек находятся в трех стационарах Перми. Их состояние оценивается как удовлетворительное, пишет РИА Новости.

20 сентября Тимур Бекмансуров с оружием проник на территорию Пермского госуниверситета. Он открыл огонь по студентам и преподавателям вуза. Погибли шесть человек. Семерых пострадавших 21 сентября доставили в Москву для продолжения лечения.

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