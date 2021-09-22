Польше посоветовали "охладиться" в оценках российского газа

Когда цены были низкими, Москву никто не трогал

Заявления Запада о том, что Россия при помощи газопровода "Северный поток-2" влияет на цены на газ не соответствуют действительности.

"Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены. Польские друзья должны немножко охладиться",- заявил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

Ранее старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Москва пытается использовать ситуацию с нехваткой газа в Европе в пользу газопровода "Северный поток-2". Низкие поставки газа из России объясняются политическими играми, отметил он.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что строительство трубопровода "Северный поток-2" связано с ростом мировых цен на газ и отметил, что Варшава не заинтересована в его вводе в эксплуатацию. Более того, польские власти не намерены продлевать контракт с российским "Газпромом" после истечения договора в октябре 2022 года. Варшава хочет заключить новый контракт на поставку норвежского газа.

10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Его планирует ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Большинство стран ЕС поддержали строительство "Северного потока-2". Против него выступили Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия, Литва и США.

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