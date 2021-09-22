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Польше посоветовали "охладиться" в оценках российского газа

10:25
  • среда
  • 22 сентября 2021

Когда цены были низкими, Москву никто не трогал

Заявления Запада о том, что Россия при помощи газопровода "Северный поток-2" влияет на цены на газ не соответствуют действительности.
В США рассказали о нехватке газа в Европе зимой

"Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены. Польские друзья должны немножко охладиться",- заявил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

Ранее старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Москва пытается использовать ситуацию с нехваткой газа в Европе в пользу газопровода "Северный поток-2". Низкие поставки газа из России объясняются политическими играми, отметил он.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что строительство трубопровода "Северный поток-2" связано с ростом мировых цен на газ и отметил, что Варшава не заинтересована в его вводе в эксплуатацию. Более того, польские власти не намерены продлевать контракт с российским "Газпромом" после истечения договора в октябре 2022 года. Варшава хочет заключить новый контракт на поставку норвежского газа.

10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Его планирует ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Большинство стран ЕС поддержали строительство "Северного потока-2". Против него выступили Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия, Литва и США.

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