ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова: почти 40 млн россиян полностью привиты от коронавируса

10:42
  • среда
  • 22 сентября 2021

Россия движется к "заветным цифрам" по коллективному иммунитету

Почти 40 млн взрослых россиян полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 22 сентября, рассказала главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Минздрав скорректировал схему лечения коронавируса

Глава ведомства также отметила, что удельный вес россиян с иммунитетом к коронавирусу на сегодняшний день уже достаточно высок. Это означает, что страна движется к "заветным цифрам" по коллективному иммунитету, заявила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что в 36 регионах России растет заболеваемость COVID-19, при этом рост фиксируется интенсивный. Однако сведения о том, что получивший широкое распространение штамм "дельта" вызывает более тяжелое течение болезни, не соответствуют действительности — подобное нигде не описано с научной точки зрения, цитирует Попову РИА Новости.

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире уже превысило 228 млн, умерли от COVID-19 более 4,6 млн человек. В России ситуация с коронавирусом также остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным ведомства, более 700 тысяч россиян проходят лечение от коронавируса, из них 162 тысячи человек находятся в стационарах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.