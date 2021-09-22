Попова: почти 40 млн россиян полностью привиты от коронавируса

Россия движется к "заветным цифрам" по коллективному иммунитету

Почти 40 млн взрослых россиян полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 22 сентября, рассказала главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства также отметила, что удельный вес россиян с иммунитетом к коронавирусу на сегодняшний день уже достаточно высок. Это означает, что страна движется к "заветным цифрам" по коллективному иммунитету, заявила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что в 36 регионах России растет заболеваемость COVID-19, при этом рост фиксируется интенсивный. Однако сведения о том, что получивший широкое распространение штамм "дельта" вызывает более тяжелое течение болезни, не соответствуют действительности — подобное нигде не описано с научной точки зрения, цитирует Попову РИА Новости.

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире уже превысило 228 млн, умерли от COVID-19 более 4,6 млн человек. В России ситуация с коронавирусом также остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным ведомства, более 700 тысяч россиян проходят лечение от коронавируса, из них 162 тысячи человек находятся в стационарах.

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