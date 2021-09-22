В Москве 70-летняя бабушка дала отпор грабителю (видео)

Пенсионерка защитила себя и сумочку

В Москве молодой человек попытался отобрать сумку у 70-летней женщины, но потерпел фиаско.

Инцидент произошел на улице Остоженка. 22-летний мужчина подбежал к пенсионерке и попытался вырвать сумку из рук. Женщина вцепилась в нее мертвой хваткой и упала с бордюра. Налетчик протащил ее по асфальту.

На помощь подоспел прохожий, который попытался догнать нападавшего. Грабителя задержали на Ясеневой улице. На допросе он рассказал, что во время прогулки пообещал друзьям на спор выдернуть сумку из рук бабушки. Однако не рассчитал свои силы. Женщина оказалась не из робкого десятка. Она не только смогла удержать сумку, но и схватить грабителя за руку.

"Я попытался вытащить руку, потому что она руку мою закрутила вместе с сумкой <…> Как руку освободил – убежал, не стал ничего брать. Вернулся, зашел в магазин, взял бутылку виски. Вернулся на место происшествия в надежде, что найду эту женщину, извинюсь и отдам бутылку", - рассказал молодой человек.

Злоумышленника заключили под стражу, теперь он размышляет над своим поведением в СИЗО, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Пенсионерке после схватки пришлось обратиться к врачам.

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