Совет Федерации почтил память погибших в Перми минутой молчания

Сенаторы открыли осеннюю сессию

С минуты молчания в память о погибших в Перми началось пленарное заседание Совета Федерации. Сенаторы сегодня открыли осеннюю сессию.

Обсуждали выборы в Госдуму и работу международных наблюдателей. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, голосование прошло в честной борьбе, несмотря на небывалое давление на нашу страну извне.

Теперь задача парламента - и верхней палаты, и нижней - как можно скорее приступить к совместной продуктивной работе. В ближайшее время начнется обсуждение проекта бюджета страны на три года. Кроме того, добавила Матвиенко, предстоит рассмотреть много социальных законопроектов.

"Конкретные задачи здесь уже определены недавними поручениями президента. Они касаются расселения аварийного жилья, адресной поддержки семей с детьми, защиты соцвыплат от списания по долгам, повышение доходов населения, занятости. И другие. Это те вопросы, которые мы должны отработать в приоритетном порядке", - заявила Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram