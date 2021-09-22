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Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать деньги на лечение Лёши Гуцалова

10:59
  • среда
  • 22 сентября 2021

У мальчика очень редкое и тяжёлое гематологическое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог семилетнему Лёше Гуцалову. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. У мальчика очень редкое и тяжёлое гематологическое заболевание. С этой же патологией боролась и его старшая сестра. 13-летней Насте срочно искали донора для пересадки костного мозга, но операцию сделать не успели.

Чтобы спасти жизнь ребёнку, нужно как можно быстрее провести трансплантацию, а затем курс поддерживающей терапии дорогостоящими препаратами.  И теперь у семьи есть деньги на лечение.

Слова благодарности от родителей Леши:

"Мы от всего сердца благодарим вас за то, что вы откликнулись на нашу просьбу о помощи! Сбор средств на лечение Алеши закрыт! Мы очень счастливы, что вокруг нас оказалось так много доброжелательных и порядочных людей, готовых поддержать чужую семью! Сложно передать словами те чувства, которые родители испытывают, когда смотрят на своего больного и страдающего ребенка. Однако еще более эмоционально воспринимаются новости о закрытии сбора, ведь именно в этот момент приходит осознание, что все будет хорошо! Впереди у сына очень сложный и длительный этап лечения: пересадка и сопроводительная терапия. Мы уверены, что Алеша справится со всеми испытаниями, ведь Вы мысленно будете находиться рядом с ним и верить в лучшее!"

Но у фонда много других подопечных, помощь которым нужна как можно скорее. Мы продолжаем помогать все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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