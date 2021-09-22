В Минтруде рассказали, как изменятся пенсии в 2022 году

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 5,9%. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что по закону индексация пенсий для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. Накануне Минэкономразвития представило прогноз, в соответствии с которым инфляция в 2022 году составит 5,8%.

Соответственно, планируемая в 2022 году индексация пенсий остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%. В 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023 году — 19 477 рублей, в 2024 году — 20 469 рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что в случае смерти супруга или супруги, размер пенсии которых был выше, вдова или вдовец имеют право претендовать на получение выплат второй половины.

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