Женщина с воздушными шарами сбила пять человек на Елисейских полях

Трое в реанимации

В Париже женщина-автомобилист сбила пятерых пешеходов на Елисейских полях.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Женщина, находясь за рулем автомобиля Smart, вдыхала веселящий газ из находящихся в салоне воздушных шариков и снимала происходящее на телефон. Увлекшись происходящим, она проехала на красный сигнал светофора и врезалась в толпу людей.

Трое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации. Водителя задержали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, сообщает телеканал BFMTV.

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