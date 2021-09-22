В России за сутки выявили 19706 заболевших коронавирусом

Вылечились 16102 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 19706 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 817 человек, выздоровели 16102 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1991. В Московской области за сутки заболели 986 человек, в Санкт-Петербурге - 1521.

За весь период пандемии в стране выявлено 7333557 случаев инфекции. Умерли 200625 пациентов. Выздоровели 6542213 человек.

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