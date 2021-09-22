Международные эксперты высоко оценили систему ДЭГ на выборах в Москве

Специалисты обсудили работу системы онлайн-голосования, использованную в ходе состоявшихся выборов в Госдуму

В Агентстве Инноваций Москвы прошла международная Zoom-конференция, посвященная опыту дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Эксперты обсудили работу системы онлайн-голосования, использованную в Москве в ходе состоявшихся выборов в Госдуму.

В знак уважения к тому, что первой в Европе онлайн-голосование применила Эстония, стартовое слово представили Флориану Маркусу, одному из разработчиков компьютерной платформы и автору поправок в избирательное законодательство своей страны. Он отметил, что технология, которую применили в Москве на сентябрьских выборах, отличается от эстонской.

В Эстонии раньше начали применять электронную подпись и пользоваться QR-кодами, это используется при мгновенной регистрации для ДЭГ. В Москве регистрация для голосования продолжалась полтора месяца, зато это проще и доступно всем. Онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атакуют, поэтому московская система защиты в целом надежнее, заявил Маркус.

Представитель избирательной комиссии Каталонии, Франсиско Лупианес Вильянуэва, профессор Открытого университета Каталонии, высоко оценил вклад России в популяризацию онлайн голосования в период пандемии и предложил создать неформальную лигу стран, применяющих ДЭГ. Идею поддержал представитель избиркома Румынии Диниел Попеску, отметив, что ДЭГ расширяет возможности демократии.

Основатель компании по разработке цифровых платформенных решений Trinity Monsters Мик Вайсман также высоко оценил систему ДЭГ в Москве. Он напомнил, что в голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Все это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы, которые хоть и имеют автоматические алгоритмы, требуют модерации, контроля и комплексного технического обслуживания. Вайсман добавил, что облачные технологии — это сложная инфраструктура.

Что касается работы системы в целом, Вайсман оценил ее положительно. Правда, по его словам, количество участников выборов в электронном формате все еще не столь велико: в России слишком давно люди посещают избирательные участки, что было сформировано в СССР. Для граждан это устоявшаяся социальная традиция. Однако наблюдается и положительная динамика в отношении цифровизации избирательных процессов. Особенно это актуально сейчас, в пандемийное время.

Мик Вайсман отметил, что к электронному формату выборов есть вопросы во всем мире. Например, бывший президент США Дональд Трамп был не согласен с подсчетами голосов по почте, а правительство Британии разрабатывает проект по удостоверению личности с фотографией во время дистанционного голосования.

По его мнению, требуется планомерное образование по новым сетевым технологиям, особенно для взрослого поколения, чтобы они адаптировались к новому цифровому будущему, где возможно зарабатывать, перейти на удаленный режим работы, погрузиться в образовательные и культурные проекты.

Около 300 тысяч москвичей, воспользовавшихся в ходе онлайн-голосования функцией отложенного решения, изменили свой выбор, рассказал ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Данная опция давала возможность в течение 24 часов (не позднее часа окончания онлайн-голосования и не чаще, чем через каждые три часа) вернуться к электронному бюллетеню и изменить решение. Последний сделанный избирателем выбор засчитывался в качестве окончательного.

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