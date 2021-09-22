В России разрешили перевозить питомцев на пассажирских креслах

Для них выделят места у окна

Российская авиакомпания Utair разрешила клиентам перевозить своих питомцев на пассажирских креслах.

Чтобы воспользоваться этой опцией необходимо приобрести два билета – на себя и на животное, пишет агентство "Москва".

С сентября начинаем перевозить кошек и собак на пассажирских креслах - на соседнем от хозяина месте у окна", - сообщили в авиакомпании.

Для безопасности питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55х40х40 сантиметров с надежным запирающим устройством. Вес животного не должен превышать 20 килограммов.

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