В России разрешили перевозить питомцев на пассажирских креслах

Для них выделят места у окна
Российская авиакомпания Utair разрешила клиентам перевозить своих питомцев на пассажирских креслах.
Чтобы воспользоваться этой опцией необходимо приобрести два билета – на себя и на животное, пишет агентство "Москва".
С сентября начинаем перевозить кошек и собак на пассажирских креслах - на соседнем от хозяина месте у окна", - сообщили в авиакомпании.
Для безопасности питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55х40х40 сантиметров с надежным запирающим устройством. Вес животного не должен превышать 20 килограммов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram