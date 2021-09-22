IT-эксперт: столичная система онлайн-голосования полностью оправдала себя

Технология дистанционного голосования будет востребована в будущем, считает замдиректора по развитию группы компаний E Terra Media Тимофей Савин

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) полностью оправдала себя на выборах в Москве. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал заместитель директора по развитию группы компаний E Terra Media Тимофей Савин.

Пандемия внесла свои коррективы в образ жизни, многие вещи переходят в онлайн-формат. Голосование, безусловно, не станет исключением, в последующем оно будет приобретать все большую популярность, считает Савин.

По его словам, система на данный момент себя полностью оправдала, потому что никакие данные "не были слиты". Персональные данные граждан являются приоритетным вопросом в истории электронного голосования. Так как все прошло успешно, можно говорить действительно о полной безопасности данного способа голосования, считает эксперт.

Он также отметил, что технология онлайн-голосования будет востребована и в будущем. Савин напомнил, что подрастает поколение, которое полностью "живет" в гаджетах, это становится неотъемлемой частью жизни. Поэтому за дистанционным электронным голосованием — будущее, заключил эксперт.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

В столичном департаменте информационных технологий ранее рассказали, что система онлайн-голосования в Москве в ходе выборов 17-19 сентября отработала без сбоев. Во время голосования система дала всем зарегистрированным избирателям возможность сделать свой выбор, а при необходимости – воспользоваться функцией "отложенное решение".

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