В России от коронавируса умерли более 200 тысяч человек

В мире число жертв превысило 4,5 миллиона

Число смертей от коронавируса в России превысило 200 тысяч человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 22 сентября, за весь период пандемии общее число жертв достигло 200 625. Больше всего смертей зафиксировано в Москве (28 497), Санкт-Петербурге (21 407) и Московской области (8 092).

Тем временем в мире количество жертв коронавируса составляет 4 709 294. В США за весь период пандемии скончались 678 502 пациента, в Индии – 445 768, в Великобритании – 135 793.

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