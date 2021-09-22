Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми

Президент отметил мужество, отвагу и самоотверженность стражей правопорядка

Сотрудники полиции, которые обезвредили виновника стрельбы в Пермском госуниверситете, представлены к государственным наградам. Соответствующий указ в среду, 22 сентября, подписал президент России Владимир Путин.

По указу главы государства младший лейтенант Константин Калинин награжден орденом Мужества. Старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Президент отметил мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные полицейскими при исполнении служебного долга, сообщается на официальном сайте Кремля.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 43 человека пострадали.

Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к университету экипажа. Младший лейтенант Константин Калинин вошел в главный корпус, Владимир Макаров занялся эвакуацией. При задержании в связи с оказанием сопротивления Бекмансуров был ранен.

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