Биологи нашли в России новую разновидность коронавируса

У новой вариации выявили мутации, характерные для штаммов "бета" и "дельта"

В начале лета 2021 года на территории России и Германии начал распространяться штамм коронавируса нового типа. Об этом рассказали исследователи под руководством профессора Маастрихтского университета Паула Савелкаула

Ученые пояснили, что данная разновидность коронавируса — из линии B.1.1.523. В ее геноме имеется множество мутаций, характерных для штаммов "бета" и "дельта".

Так, исследователи выявили мутацию E484K и три другие характерные особенности южноафриканской вариации COVID-19 (штамм "бета"), которые помогают новой разновидности избегать внимания иммунной системы.

Наряду с этим оболочка новой вариации коронавируса претерпела изменения, которые ассоциируются с повышенной заразностью "дельта"-штамма.

Авторы работы не исключают появления новых разновидностей COVID-19, более устойчивых к действию вакцин и антител.

Отчет об исследовании опубликован на сайте bioRxiv. Публикация не проходила рецензирование, поэтому содержащиеся в ней положения не следует воспринимать как окончательные выводы.

Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее опровергла сведения о том, что получивший широкое распространение штамм "дельта" вызывает более тяжелое течение болезни — подобное нигде не описано с научной точки зрения.

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