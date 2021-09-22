В покушении на помощника Зеленского увидели "российский след"

В стране идет очень активная антироссийская риторика

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может иметь "российский след".

Такое предположение высказал Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он также не исключил, что попытка убийства может быть связана с криминальным миром или последствие борьбы за влияние финансово-промышленных групп, пишет ТАСС.

"Может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", - объяснил депутат.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестные выпустили в автомобиль помощника более 10 пуль. Шефир не пострадал, водитель получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

На месте работает следственно-оперативная группа. В Киеве назвали покушение на Шефира "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".

Шефир отвечает за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем "Студии Квартал-95".

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