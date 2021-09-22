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В покушении на помощника Зеленского увидели "российский след"

12:39
  • среда
  • 22 сентября 2021

В стране идет очень активная антироссийская риторика

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может иметь "российский след".
Помощника Зеленского пытались застрелить под Киевом

Такое предположение высказал Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он также не исключил, что попытка убийства может быть связана с криминальным миром или последствие борьбы за влияние финансово-промышленных групп, пишет ТАСС.

"Может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", - объяснил депутат.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестные выпустили в автомобиль помощника более 10 пуль. Шефир не пострадал, водитель получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

На месте работает следственно-оперативная группа. В Киеве назвали покушение на Шефира "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".

Шефир отвечает за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем "Студии Квартал-95".

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