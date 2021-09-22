Эксперты получат возможность провести самостоятельный аудит итогов ДЭГ

Аудит проведут, чтобы убедиться в правильности подсчетов результатов онлайн-голосования

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в ходе итогового заседания штаба предложил экспертам провести аудит для того, чтобы убедиться в правильности подсчетов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Мы поручаем технической группе сделать аудит, чтобы сравнить с итоговыми результатами. Крайний срок — до понедельника (27 сентября). И выложить все документы в открытый доступ", — добавил Венедиктов.

В свою очередь, заместитель председателя Мосгоризбирком Дмитрий Реут объяснил, почему речь в данном случае идет именно об аудите.

"По поводу перепроверки голосов ДЭГ. Я бы использовал именно слово "аудит", чтобы не было путаницы. Так как речь не идет о ситуации, когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол и суд принимает решение о повторном подсчете", — сказал Реут.

В столичном департаменте информационных технологий ранее рассказали, что система онлайн-голосования в Москве в ходе выборов 17-19 сентября отработала без сбоев. Во время голосования система дала всем зарегистрированным избирателям возможность сделать свой выбор, а при необходимости – воспользоваться функцией "отложенное решение".

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