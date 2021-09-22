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Костырко: Любой может проверить результаты онлайн-голосования в Москве

12:46
  • среда
  • 22 сентября 2021

Штаб опубликует все данные, которые покажут законность процедуры ДЭГ

Любой желающий может расшифровать и проверить результаты дистанционного электронного голосования в столице. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Зашифрованные транзакции лежат в обзервере, можно скачать файл, и у файла можно посмотреть - это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования. Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий сможет расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит", - сказал Костырко в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Кроме того, будет выложен файл с блокчейном и голосами, которые получены благодаря функции "отложенное решение". Также штаб подготовил презентацию по результатам голосования, в которой будет показан ход голосования и изменения результатов каждую минуту.

Это, по словам Костырко, даст понимание законности процедуры дистанционного электронного голосования.

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Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ) Артём Костырко (слева)
Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ) Артём Костырко (слева)
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