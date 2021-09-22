Главы Генштабов России и США обсудили снижение военных рисков

Встреча прошла недалеко от Хельсинки

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провел встречу с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.

Переговоры прошли в 40 километрах от Хельсинки на территории резиденции правительства Финляндии Кенингстедт. Стороны обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, сообщили Минобороны России.

"Встреча носила конструктивный характер", - подчеркнули в министерстве. Другие детали переговоров в ведомстве не привели, уточняет "Интерфакс".

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