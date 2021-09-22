Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

На борту шесть человек

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае в районе Хехцирского заповедника.

На борту находятся шесть человек, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. Самолет выполнял технический полет, в ходе которого проверялись средства связи.

По предварительным данным, пропавший самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы". На поиски Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram