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Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

12:58
  • среда
  • 22 сентября 2021

На борту шесть человек

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае в районе Хехцирского заповедника.

На борту находятся шесть человек, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. Самолет выполнял технический полет, в ходе которого проверялись средства связи.

По предварительным данным, пропавший самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы". На поиски Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.

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