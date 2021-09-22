Россия договорилась с талибами о контактах в интересах Афганистана

Переговоры прошли в Кабуле 21 и 22 сентября

Спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с "Талибаном" (движение запрещено в России как террористическое) поддерживать контакты в интересах мира и процветания Афганистана. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

На консультациях в Кабуле 21 и 22 сентября российскую сторону представлял спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

В ходе переговоров удалось достичь договоренности о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона, сообщается на официальном сайте МИД России.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что основную долю расходов по восстановлению инфраструктуры в Афганистане должны взять на себя США и страны НАТО, которые несут прямую ответственность за многолетнее присутствие в стране.

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