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Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт" в МИИТе

15:11
  • среда
  • 22 сентября 2021

Это совместный проект правительства Москвы, Министерства транспорта и вуза

В Москве сегодня открылся детский технопарк "Московский транспорт". Столичные школьники смогут здесь реализовать самые смелые идеи, связанные с городским, железнодорожным или даже водным транспортом. Для этого созданы несколько лабораторий, лекционные залы и не только. Расположен технопарк на базе Российского университета транспорта, который в этом году отмечает 125-летие.

Хоть занятий и было еще мало, но Артем уже знает, что делать в этой ситуации. На 3D-модели он добавил турникеты и автоматы по продаже билетов.

"Это помогает улучшить скорость прохождения людей, соответственно, меньше людей, если они задерживаются, а при нынешней ситуации с ковидом это еще очень важно, потому что меньше людей будут в группу собираться", - сказал ученик технопарка.

В лаборатории "Умных технологий на транспорте" детям объясняют, как можно оперировать большими данными. И что на самом деле это не так страшно.

"Вещи, которые раньше делали различными инженерными расчетами. То есть большими там какими-то талмудами расчетов, формул, какими-то различными чертежами, схемами огромными. Сейчас это все можно забить в программное обеспечение и произвести расчеты и узнать, каким будет будущее", - сказал преподаватель технопарка Станислав Чудин.

А будущее, судя по всему, будет, высокотехнологичным. В VR-лаборатории школьников обучают работе с самыми современными программам из области компьютерного зрения и 3D-моделирования. Как проходят первые дни учебы в новом детском технопарке "Московский транспорт", сегодня оценил Сергей Собянин.

Новый технопарк открылся на базе Российского университета транспорта на улице Образцова. В первой половине дня здесь будут проводиться образовательные программы для школьников в рамках проекта "Учебный день в технопарке". А уже во второй половине здесь будут учиться те, кто решил надолго связать себя с инженерной профессией в сфере транспорта. Или хотя бы попробовать себя в ней.

"Эти навыки - уникальные современные навыки, которые получают ребята в этих технопарках, конечно, останутся на всю жизнь. Привьют им интерес к занятиям наукой, современной техникой, новейшими технологиями. Сегодня здесь на базе МИИТа создан уникальный технопарк, огромное спасибо! Это совместный проект Правительства Москвы, Министерства транспорта и ведущего транспортного университета нашей страны. Так что надеюсь, что ребята, которые побывают здесь и пройдут эти уроки, которые здесь очень современные классные и интересные, полюбят и железнодорожный и городской транспорт", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна из самых популярных лабораторий в технопарке - лаборатория промышленного дизайна. Здесь с удовольствием занимаются и девочки.

"Можно же все улучшить, усовершенствовать. Сделать более комфортабельными и более быстрыми", - сказала Анна Калинина, ученица технопарка.

Здесь дети пытаются понять, кто такой промышленный дизайнер, чем он занимается и какая ответственность на нем лежит.

"Ребята смогут попробовать профессию, полностью пройти весь цикл работы в профессии от начала до конца. От идеи, от задумки к готовому прототипу, когда он напечатан и его можно покатать", - заявил Николай Любавин, руководитель образовательной программы, преподаватель технопарка.

Лучшие выпускники технопарка получат весомый бонус - 10 дополнительных балов ЕГЭ для поступления в Российский университет транспорта.

Екатерина Гоголева, Александр Козликин, Михаил Жучков, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

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