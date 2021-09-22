В Москве набирают популярность котокафе

Кто такие укотовители? И что такое котоменю и котоправила?

Ланч с котом! В Москве набирают популярность котеешные. Эти кафе только кажутся необычными, стоит переступить порог - тут же погружаешься в атмосферу уюта и спокойствия. И всё благодаря очаровательным созданиям, которые встречают каждого гостя. Кстати, они не только помогают справиться с депрессией, но и готовы стать частью семьи. Главное для посетителей - соблюдать правила приличия.

Подобности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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