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В Москве набирают популярность котокафе

15:24
  • среда
  • 22 сентября 2021

Кто такие укотовители? И что такое котоменю и котоправила?

Ланч с котом! В Москве набирают популярность котеешные. Эти кафе только кажутся необычными, стоит переступить порог  - тут же погружаешься в атмосферу уюта и спокойствия. И всё благодаря очаровательным созданиям, которые встречают каждого гостя. Кстати, они не только помогают справиться с депрессией, но и готовы стать частью семьи. Главное для посетителей - соблюдать правила приличия.

Подобности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
Котокафе
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