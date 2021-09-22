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В убийстве женщины в Москве подозревают ее бывшего свекра

15:19
  • среда
  • 22 сентября 2021

66-летний мужчина подкараулил экс-невестку и несколько раз выстрелил ей в лицо из ружья

Следственный комитет Москвы проводит расследование по факту убийства 35-летний москвички.

Накануне вечером в подъезде одного из домов на востоке города обнаружили женщину с огнестрельными ранениями головы. По горячим следам задержали бывшего свёкра погибшей. По данным следствия, 66-летний мужчина подкараулил экс-невестку и несколько раз выстрелил ей в лицо из ружья. Позднее оружие обнаружили  в нескольких метрах от дома. На допросе пенсионер вину признал. Причиной конфликта стал долгий развод с его сыном, раздел имущества и воспитание 5-летней внучки.

"Следствием установлено, что преступление совершил бывший свёкор потерпевшей. И мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого. Мужчина 1955 доставлен в подразделение ведомства, где в скором времени ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - заявила Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

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