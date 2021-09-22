Заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма вызвало сожаление в Кремле

Особенно в преддверии саммита в Сочи

В Кремле прокомментировали слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма.

Москва считает себя адресатом слов Эрдогана и категорически не согласна сточкой зрения турецкого лидера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента (Эрдогана - прим. ред.) в Российскую Федерацию", - отметил Спикер Кремля. Ожидается, что Эрдоган посетит Сочи 29 сентября.

Россия стремится развивать с Турцией двусторонние отношения и взаимодействовать по важным вопросам, подчеркнул Песков.

Ранее резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает результаты выборов в Госдуму России на полуострове Крым, поскольку считает присоединение полуострова к России нелегитимным.

"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем", - сообщил он на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В российском МИД отметили, что подобные заявления Турции не идут на пользу двусторонним отношениям.

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