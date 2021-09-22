Песков ответил на поиск "российского следа" в покушении на помощника Зеленского

Данная версия не имеет ничего общего с реальностью

Версия о возможном наличии "российского следа" в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не имеет ничего общего с реальностью. Об этом в среду, 22 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля предположил, что поиски "российского следа" связаны с "экзальтированным эмоциональным состоянием" после покушения.

Песков выразил сожаление в связи с тем, что "в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить "российского следа", сообщает ТАСС.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестные выпустили в автомобиль помощника более 10 пуль. Шефир не пострадал, водитель получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что покушение на Шефира может иметь "российский след".

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