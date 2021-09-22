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Собянин открыл детский технопарк на базе Российского университета транспорта

13:59
  • среда
  • 22 сентября 2021

Это совместный проект вуза и правительства Москвы

Детский технопарк "Московский транспорт" открыл сегодня мэр Сергей Собянин. Это совместный проект правительства Москвы и одного из ведущих столичных ВУЗов – МИИТа.

Образовательный центр расположен в одном из исторических зданий. Его площадь - более тысячи квадратных метров. Это современные лаборатории, IT-класс и большой лекционный зал. Основная задача технопарка - привлечь интерес учеников средних и старших классов к транспортной отрасли. Школьники не только получат новые знания и практические навыки, но и смогут реализовать свои проекты.

"18 детских технопарков. Как правило, создаем в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями, в целом, за эти годы около 350 тысяч детей проучились в технопарках, многие получили навыки инженерной работы, многие поступили в федеральные вузы, в том числе и Бауманку, МГУ, другие ведущие институты", - сообщил Собянин.

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