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Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-26 с радаров

14:33
  • среда
  • 22 сентября 2021

Следственная группа готовится к выезду на место происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности после того, как самолет Ан-26 исчез с радаров и перестал выходить на связь под Хабаровском. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в Следственном комитете России.
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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения).

Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, сообщает РИА Новости.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае в районе Хехцирского заповедника. На борту находятся шесть человек. Самолет выполнял технический полет, в ходе которого проверялись средства связи.

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