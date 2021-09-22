Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности итогов ДЭГ

Каждый лично может проверить подсчет голосов

Граждане, которые сомневаются в корректности итогов дистанционного электронного голосования, могут лично проверить алгоритм подсчета голосов.

Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он отметил, что такой аудит не имеет юридический характер, избиратели могут просто убедиться в корректности работы системы.

"Зашифрованные транзакции лежат в обзервере, можно скачать файл, и у файла можно посмотреть - это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования. <…> Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода", - объяснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Кроме того, в общий доступ будет выложен файл с блокчейном и голосами, которые получены благодаря функции "отложенное решение".

Для тех, кто не захочет проверять голоса самостоятельно, будет опубликована презентация по результатам голосования, где будут показаны графики прироста голосов за ту или иную партию, сообщил Костырко.

В Москве системой ДЭГ воспользовались почти два миллиона жителей, явка на онлайн-голосование составила 96,5%.

17-19 сентября в России прошли выборы в Госдуму. В нижнюю палату парламента по результатам обработки 100 % протоколов УИК прошли пять партий: "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Официальные итоги выборов ЦИК поведет в пятницу, 24 сентября.

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