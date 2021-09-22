ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев призвал международное сообщество не признавать выборы в Госдуму

14:59
  • среда
  • 22 сентября 2021

Верховная рада назвала новый созыв нелегитимным

Верховная рада Украины призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную думу, прошедшие с 17 по 19 сентября в России.
Эрдоган подтвердил непризнание итогов выборов в Крыму

Постановление поддержали 322 депутата. В Раде подчеркнули, что прошедшие в России выборы незаконны, новая Госдума нелегитимна по трем причинам: голосование проходило на территории Крыма, в нем участвовали граждане самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также якобы были зафиксированы фальсификации.

17-19 сентября в России прошли выборы в Госдуму. В нижнюю палату парламента по результатам обработки 100 % протоколов УИК прошли пять партий: "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Официальные итоги выборов ЦИК поведет в пятницу, 24 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Здание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.