Киев призвал международное сообщество не признавать выборы в Госдуму

Верховная рада назвала новый созыв нелегитимным

Верховная рада Украины призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную думу, прошедшие с 17 по 19 сентября в России.

Постановление поддержали 322 депутата. В Раде подчеркнули, что прошедшие в России выборы незаконны, новая Госдума нелегитимна по трем причинам: голосование проходило на территории Крыма, в нем участвовали граждане самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также якобы были зафиксированы фальсификации.

17-19 сентября в России прошли выборы в Госдуму. В нижнюю палату парламента по результатам обработки 100 % протоколов УИК прошли пять партий: "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Официальные итоги выборов ЦИК поведет в пятницу, 24 сентября.

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