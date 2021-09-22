Помощник Зеленского впервые прокомментировал покушение на свою жизнь

Сергей Шефир заявил, что не понимает причин покушения

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что не понимает причин, по которым на него было совершено покушение.

Шефир рассказал, что во время поездки в автомобиле услышал выстрелы, водитель получил ранение, однако "молодец — поехал дальше". После случившегося Шефир сразу связался с полицией и МВД, они сработали очень оперативно.

В министерстве внутренних дел Украины предположили, что покушение на Шефира могли совершить для дестабилизации ситуации в стране или оказания давления на высшее руководство. При этом говорить о "российском следе" пока преждевременно, подчеркнули в ведомстве.

Сколько человек участвовали в подготовке покушения, пока неизвестно, отметили в МВД. В ведомстве отметили, что целью покушения на помощника Зеленского было не запугивание, а его убийство, сообщает ТАСС.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестные выпустили в автомобиль помощника более 10 пуль. Шефир не пострадал, водитель получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что покушение на Шефира может иметь "российский след".

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