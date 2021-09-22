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Помощник Зеленского впервые прокомментировал покушение на свою жизнь

15:05
  • среда
  • 22 сентября 2021

Сергей Шефир заявил, что не понимает причин покушения

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что не понимает причин, по которым на него было совершено покушение.
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Шефир рассказал, что во время поездки в автомобиле услышал выстрелы, водитель получил ранение, однако "молодец — поехал дальше". После случившегося Шефир сразу связался с полицией и МВД, они сработали очень оперативно.

В министерстве внутренних дел Украины предположили, что покушение на Шефира могли совершить для дестабилизации ситуации в стране или оказания давления на высшее руководство. При этом говорить о "российском следе" пока преждевременно, подчеркнули в ведомстве.

Сколько человек участвовали в подготовке покушения, пока неизвестно, отметили в МВД. В ведомстве отметили, что целью покушения на помощника Зеленского было не запугивание, а его убийство, сообщает ТАСС.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестные выпустили в автомобиль помощника более 10 пуль. Шефир не пострадал, водитель получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что покушение на Шефира может иметь "российский след".

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