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Названы основные версии покушения на помощника Зеленского

15:21
  • среда
  • 22 сентября 2021

Полиция рассматривает версию участия в покушении спецслужб иностранных государств

Следствие рассматривает три основные версии покушения на первого советника президента Украины Сергея Шефира. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
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Как уточнил Клименко, изучаются версии покушения в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации на Украине.

При этом рассматривается версия участия в покушении спецслужб иностранных государств, цитирует главу Нацполиции Украины РИА Новости.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестные выпустили в автомобиль помощника более 10 пуль. Шефир не пострадал, водитель получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что покушение на Шефира может иметь "российский след".

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