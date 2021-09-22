Мишустин выделил 3 миллиарда рублей заболевшим COVID-19 врачам

Медики получат единовременные выплаты

Врачи, которые заразились коронавирусом, получат дополнительные страховые выплаты. Распоряжение о веделении на эти цели более 2,9 миллиарда рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В соответствии с указом президента РФ от 6 мая 2020 года №313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников" выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2921808,6 тысяч рублей", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Накануне премьер сообщил, что со следующего года выплаты и пособия, назначаемые за счет средств социальных фондов, станут начисляться автоматически в электронном виде. Мишустин упомянул пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка.

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