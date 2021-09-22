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Матвиенко допустила введение онлайн-голосования по всей России в 2024 году

15:43
  • среда
  • 22 сентября 2021

Спикер Совфеда предложила посмотреть, как новая система покажет себя на следующих выборах

Дистанционное электронное голосование может быть введено на президентских выборах 2024 года по всей России. Такое мнение в среду, 22 сентября, высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Матвиенко напомнила, что до очередных президентских выборов в России пройдут еще две электоральные компании, и предложила посмотреть, как на них "будет поставлен этот процесс".

Спикер Совфеда выразила надежду, что система дистанционного электронного голосования будет налажена и позволит использовать ее на всех уровнях выборов, сообщает РИА Новости.

Онлайн-голосование использовалось в Москве и шести российских регионах на выборах в Госдуму 17-19 сентября.

В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что система онлайн-голосования в Москве в ходе выборов 17-19 сентября отработала без сбоев. Во время голосования система дала всем зарегистрированным избирателям возможность сделать свой выбор, а при необходимости – воспользоваться функцией "отложенное решение".

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