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Выдвинута предварительная версия аварии Ан-26 под Хабаровском

15:47
  • среда
  • 22 сентября 2021

Известно, что экипаж собирался обойти облачность

Экипаж пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26 собирался облететь облачность – но, судя по всему, не рассчитал высоту. По предварительным данным, пилоты могли не учесть особенности рельефа либо неверно произвести расчеты.
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"Полет проходил в штатном режиме. Об отказах не докладывалось. По предварительным данным, экипаж собирался "обойти" избыточную облачность. После этого связь с ним пропала", - сообщил информированный источник агентству "Интерфакс".

22 сентября самолет Ан-26 исчез с радаров примерно в 38 км от Хабаровска, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Эксперт отметил, что Ан-26 пропал, выполняя полет на сверхнизкой высоте – 600 метров, целью полета была проверка систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае.

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