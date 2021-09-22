Андрей Звягинцев вышел из комы

Режиссер тяжело перенес коронавирусную инфекцию

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал друг режиссера — председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

По словам Евтушенкова, состояние режиссера оценивается как удовлетворительное. Пациента готовят к переводу в другое лечебное учреждение, где он будет проходить реабилитацию, сообщает "Пятый канал".

Андрея Звягинцева перевезли в одну из немецких больниц в августе. До недавнего времени его состояние было крайне тяжелым, легкие были поражены на 92%.

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