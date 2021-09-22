Названа возможная дата первого заседания новой Госдумы

Оно может пройти 5 или 7 октября

Депутаты Государственной думы могут собраться на первое пленарное заседание уже 5 или 7 октября, однако точной даты еще нет.

"Рассматривают две даты - 5 или 7 октября, точной даты все еще нет", - сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России". По его словам, "тянуть не будут", потому что необходимо принять бюджет.

Накануне Центризбирком объявил предварительные итоги выборов в Госдуму восьмого созыва и определил, какое число мест в парламенте получит каждая партия.

"Единая Россия" набрала более 49 процентов голосов. На втором месте КПРФ - менее 19. Далее - ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с результатом около семи с половиной процентов. Чуть больше 5 - у партии "Новые люди".

Таким образом, в нижней палате парламента будет пять фракций. С учётом победителей в одномандатных округах, "Единую Россию" будут представлять 324 депутата. Коммунисты получат 57 мандатов, эсеры - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. В Госдуме также будет по одному представителю партий "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" и пять самовыдвиженцев.

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