ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа возможная дата первого заседания новой Госдумы

16:22
  • среда
  • 22 сентября 2021

Оно может пройти 5 или 7 октября

Депутаты Государственной думы могут собраться на первое пленарное заседание уже 5 или 7 октября, однако точной даты еще нет.

"Рассматривают две даты - 5 или 7 октября, точной даты все еще нет", - сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России". По его словам, "тянуть не будут", потому что необходимо принять бюджет.

Накануне Центризбирком объявил предварительные итоги выборов в Госдуму восьмого созыва и определил, какое число мест в парламенте получит каждая партия.

"Единая Россия" набрала более 49 процентов голосов. На втором месте КПРФ - менее 19. Далее - ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с результатом около семи с половиной процентов. Чуть больше 5 - у партии "Новые люди".

Таким образом, в нижней палате парламента будет пять фракций. С учётом победителей в одномандатных округах, "Единую Россию" будут представлять 324 депутата. Коммунисты получат 57 мандатов, эсеры - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. В Госдуме также будет по одному представителю партий "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" и пять самовыдвиженцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Места депутатов в зале заседании Государственной Думы
Места депутатов в зале заседании Государственной Думы
Госдума Российской Федерации
Госдума Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.