В транспорте Москвы выявили 27 тысяч нарушений масочного режима

В столице усилили контроль за соблюдением санитарных мер

По информации оперативного штаба, за сутки в России зафиксировано почти 20 тысяч новых случаев заболевания коронавируса. Скончались 817 человек. Побороть ковид смогли чуть больше 16 тысяч пациентов. Заболеваемость растёт во многих регионах России. И почти везде преобладает штамм дельта. При этом доля подтвержденных диагнозов среди вакцинированных незначительная. Те, кто успел сделать прививку, переносят коронавирус гораздо легче.

Так тихо в родильном отделении уральского города Чебаркуль не было давно. Вместо рожениц уже завтра в стационаре разместят заболевших ковидом. В Челябинской области две недели подряд растет число заразившихся коронавирусом.

"На фоне, наверное, сезонных заболеваний устойчиво держится заболеваемость коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы снизить нагрузку на Миасс, откроем на базе нашего родильного отделения отделение для лечения коронавирусной инфекции на 70 коек", - сказал главврач ГБУЗ "Областная больница г. Чебаркуля" Александр Локтев.

Если на прошлой неделе рост заболеваемости фиксировали всего в 11 регионах страны, то теперь их уже 36. В этом списке и Москва. За последнюю неделю количество новых случаев в столице выросло почти на четверть, у всех заболевших - штамм дельта. Увеличилось и число госпитализаций. Специалисты связывают это сразу с несколькими причинами.

"Переход на менее длинный световой день, влажная погода, в которой коронавирус чувствует себя очень комфортно, скученность людей, которые приехали после отпусков из различных регионов – и сейчас пошли в школу, институт и детские сады - все эти факторы, плюс сезонный ОРВИ, который протекает одновременно вместе с коронавирусной инфекцией параллельно, все эти факторы влияют на то, что коронавирусной инфекции легче сейчас заражать", - рассказал Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра "Лидер-Медицина", врач-инфекционист, вакцинолог.

Штамм дельта маскируется под обычную простуду, говорят специалисты. То есть сначала может быть легкий насморк и боль в горле. А на 8-10-й день состояние резко ухудшается. Но, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, нет данных, что дельта вызывает более тяжелое течение болезни. Важную роль в этом играет растущий коллективный иммунитет. Полный курс вакцинации прошли уже 40 миллионов россиян.

Даже в отдаленных пунктах – как, например, в городке Куса на границе Европы и Азии – желающим привиться предлагают как минимум три вакцины на выбор.

- Бояться прививки, я думаю, не стоит. Надо бояться болезни. Выбор прививок есть. От двухразовой до одноразовой. Мы поставили "Спутник Лайт".

Тем, кто привился весной, пора вновь запланировать посещение процедурного кабинета, напоминают врачи. Для ревакцинации подходит любой российский препарат.

По-прежнему важно неукоснительно соблюдать санитарные правила. Тем более что после завершения каникул и сезона отпусков стало заметно больше людей. В первую очередь, в общественном транспорте.

В Москве, чтобы оформить постановление о нарушении, теперь уходит не 20 минут, как раньше, когда заполняли бумагу от руки, а всего 5. Инспекторы-контролеры теперь используют специальные принтеры, куда вносят паспортные данные недобросовестных пассажиров, и печатают документ. Сейчас в московском метро и наземном общественном транспорте усилен контроль за соблюдением масочного режима. Всего с начала сентября в автобусах, трамваях, электробусах и на станциях подземки оштрафованы 27 тысяч нарушителей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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