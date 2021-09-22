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Путин и премьер Италии обсудили ситуацию в Афганистане

17:07
  • среда
  • 22 сентября 2021

Лидеры также затронули борьбу с пандемией

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. На сайте президента России говорится, что лидеры обсудили ситуацию в Афганистане и борьбу с пандемией.

"С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности. Подчёркнута важность налаживания межафганского диалога при учёте интересов всех групп населения", - сообщила пресс-служба главы государства.

Путин также проинформировал итальянского премьера о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний ОДКБ и ШОС в Душанбе 16-17 сентября, а также совместного заседания лидеров стран-членов обеих организаций.

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