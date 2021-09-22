"Разборки внутри "Квартала-95": что известно о покушении на помощника Зеленского

Неудавшееся покушение эксперты связывают с подковерными играми президентского окружения

На Украине совершено покушение на первого помощника президента. Неизвестные обстреляли машину Сергея Шефира из автоматического оружия, серьёзно ранен его водитель. Политик при этом не пострадал. Шефир - не только помощник, но и давний друг Владимира Зеленского, а также директор и основатель студии "Квартал-95". Сам Шефир считает, что цель покушения на него - попытка запугать высшие эшелоны власти на Украине.

Пока эксперты и криминалисты изучали обстрелянный автомобиль первого помощника украинского президента, сам Сергей Шефир живой и здоровый общался с журналистами.

Ни одна из 18 выпущенных по машине пуль в чиновника чудом не попала. У Шефира, который находился на заднем сидении, ни царапины. А вот его водитель в больнице. Стреляли по левой стороне автомобиля из лесополосы. Попали в том числе и в колесо. Со спущенной шиной, тяжело раненный шофёр смог протянуть ещё 7 километров до ближайшей парковки и уже там Сергей Шефир вызвал ему скорую помощь. Сомнений нет, подчеркивает полиция, покушались на жизнь высокопоставленного чиновника, но целились еще выше.

"Покушение было совершено с целью запугивания высших эшелонов власти. Но надо понимать, что президент Владимир Александрович у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь", - заявил Шефир.

Украинского президента эта новость застала в Нью-Йорке, куда Зеленский прилетел для участия в Генеральной ассамблее ООН.

"Кто за этим стоит? Какие это силы, внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать привет мне выстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным", - указал Зеленский.

Президентский офис уже использует ситуацию в свою пользу. Зеленский пытается устроить олигархам показательную порку. Хотя фактически речь идет об очередном переделе многострадальной украинской госсобственности и полном подчинении бизнеса власти. Президентская фракция в Верховной раде, не дожидаясь официальных заявлений МВД, в случившемся на всякий случай обвинила всех и сразу.

"Это может быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, что почти все из них сейчас покинули уже Украину. И, по оперативной информации правоохранителей, они будут мстить. Вторая версия - российский след", - сказал Давид Арахамия, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины.

"С реальным положением дел это не имеет ничего общего", – подчеркнули в Кремле. Шефир - не просто помощник президента – он его давний соратник и друг. Даже дома в пригороде Киева купили по соседству. Сначала писал сценарии для команды КВН, затем основал студию "Квартал-95". Теперь вот занимается делами государственной важности, правда не публично, за что даже получил прозвище "кошелёк".

"Сергей Шефир - многолетний партнёр Зеленского, его первый помощник и кассир. Человек, который сидит у них там на кассе и занимается денежными вопросами. Правда и это очень важный момент, в последние пару месяцев Андрей Ермак его отдавил от тела Зеленского, его влияние в офисе упало. В общем в стране полный бардак, власть заигралась в эти кэши", - уверен Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины.

Неудавшееся покушение многие украинские эксперты связывают с подковёрными играми президентского окружения. Только бизнес – ничего личного.

"Это разборки внутри "Квартала-95". Шефир был против борьбы с олигархами. Потому что он фактически с ними дружил и встречался, собирал деньги для депутатов. Поэтому это чисто финансовые дела", - убежден Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции в отставке.

История крайне запутанная и противоречивая, словно очередной эпизод "Слуги народа". Там тоже коварные украинские олигархи покушались на жизнь высокопоставленного чиновника. В итоге это оказалось инсценировкой. Одним из авторов сценария сериала, кстати, был сам Сергей Шефир.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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