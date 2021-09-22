Работу Генассамблеи ООН осложнили многочисленные скандалы

Один из них спровоцировал президент Бразилии Жаир Болсонару

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров начал свою программу участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление министра иностранных дел с трибуны намечено на субботу. А до этого запланировано множество встреч и переговоров в различных форматах. Работать российской делегации в США придётся в усечённом составе. Американцы выдали визы не всем заявленным участникам. И это не единственный скандал на полях Генассамблеи.

76-я сессия Генассамблеи ООН собрала 70 лидеров, 30 глав правительств и 20 министров иностранных дел. Список отсутствующих тоже довольно большой. Виртуальным участием ограничились, например, Си Цзиньпин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Большая политическая неделя погрязла в скандалах еще до своего открытия. Российской делегации во главе с Сергеем Лавровым придется работать в усеченном составе.

Американцы не выдали въездную визу руководителю комитета Государственной думы по международным делам. Хотя даже наличие тех или иных персон в санкционных черных списках обязывает Вашингтон допускать этих людей в страну для работы в международных организациях.

Еще один скандал спровоцировал президент Бразилии Жаир Болсонару.

- Он не соблюдает требования Нью-Йорка о вакцинации от COVID для всех собирающихся в помещении. Это абсурдно.

Власти Нью-Йорка попытались продавить обязательную вакцинацию для всех гостей Генассамблеи, хотя американские правила не могут распространяться на деятельность штаб-квартиры международной организации. Президент Бразилии - яростный противник прививок от ковида. Жаира Болсонару не смущает даже то, что 2 сопровождающих его в этой поездке чиновника заразились. Вакцинироваться он наотрез отказался.

"Наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке", - заявил Болсонару.

Для Джо Байдена - это первое выступление на Генассамблее. Хотя ему не пришлось, как многим, лететь для этого через океан, он умудрился опоздать. И, видимо, от волнения оговорился - перепутал США и ООН.

"США будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации и, что самое важное, это присуще данной организации — Соединенным Штатам", - сказал Байден.

В своем дебютном выступлении Джо Байден ни разу не упомянул ни Китай, ни Россию. Хотя поверхностно прошелся практически по всем мировым проблемам. И зачем-то полез с трибуны ООН защищать права ЛГБТ. При этом отдельно упомянул в этом контексте Камерун и Чеченскую республику. В Кремле отметили стилистическую оплошность Байдена.

"Что касается упоминания российского региона в смысловом контексте вместе с независимым государством, наверное, чуть-чуть прошляпили корректоры текста выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно", - указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Экс-представитель США при ООН Никки Хейли выразила возмущение такой беззубой речью главы государства. Неужели ему нечего сказать всему миру?

"Во времена предыдущего президента Дональда Трампа Америка называла своих врагов по именам и защищала союзников. Речь президента Байдена игнорировала реальность и серьезность угроз и противников, с которыми сталкиваются США", - уверена Хейли.

Пока на Генассамблее обсуждали стоящие перед миром вызовы - пандемия, климат, ситуация в Афганистане - Джо Байден и Борис Джонсон удивляли журналистов неуместно веселым поведением на совместном брифинге по итогам встречи в Белом Доме.

"Нормально будет, если мы ответим на парочку вопросов? Всего парочку", - спросил Джонсон.

"Ну-ну, удачи", - ответил Байден.

Сам президент США на вопросы официально приглашенной в Белый дом прессы отвечать отказался. Перевел стрелки на гостя.

Репортеры ограничиваться двумя вопросами не захотели. И после довольно странных жестов американского президента их просто вывели из зала. Вот и вся демократия. И свобода слова. Особо обострившаяся в последнее время дружба между Вашингтоном и Лондоном сказалась и на повестке Генассамблеи ООН. Австралия, Соединенное Королевство и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. Австралийцы разорвали контракт с французами на поставку подводных лодок, чтобы купить их у американцев.

Многостороннюю встречу с участием лидеров США, Франции, Германии и Великобритании на Генассамблее отменили. Якобы из-за сложностей с графиком. Однако еще до этого французская делегация отказалась встречаться на полях ООН с австралийцами и американцами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram