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Фармкомпании обвинили в создании искусственного дефицита вакцин

16:56
  • среда
  • 22 сентября 2021

Западные фирмы саботируют инициативы ВОЗ

Крупнейшие западные фармацевтические компании своими действиями создали искусственный дефицит вакцин от коронавируса. В результате возникли препятствия справедливому доступу всех стран к жизненно важному медицинскому товару, заявила правозащитная организация Amnesty International.
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"Международная амнистия" оценила деятельность таких фармкомпаний, как AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna и Novavax. Отмечается, что, несмотря на получение миллиардов долларов государственного финансирования и предварительных заказов, разработчики вакцин монополизировали интеллектуальную собственность, блокировали передачу технологий и активно выступали против мер, которые позволили бы расширить глобальное производство вакцин.

Подчеркивается, что ни одна из компаний до сих пор не присоединилась к инициативам Всемирной организации здравоохранения – в частности, к таким как Пул доступных технологий для борьбы с COVID-19 и Центр передачи технологий для производства мРНК-вакцин против коронавируса. Более того,  все перечисленные компании, кроме AstraZeneca, задержали передачу вакцин для механизма COVAX , запущенного ВОЗ. В результате бедные страны, которые страдают от вспышек инфекции, получат противокоронавирусные препараты только в 2022 году, передает ТАСС.

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