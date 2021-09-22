Бастрыкин потребовал проверить систему безопасности в Пермском университете

Устроивший стрельбу студент пройдет психиатрическую экспертизу

Сотрудники Следственного комитета проверят, как обеспечивалась безопасность в Пермском университете, где на днях студент открыл стрельбу по учащимся и преподавателям. Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

"Следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством", - сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Кроме того, по словам Петренко, назначены экспертизы - судебно-медицинские, баллистические, трасологические. А фигуранта дела направят на психолого-психиатрическую экспертизу, передает ТАСС.

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