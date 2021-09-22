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Американцев напугал российский спутник-матрешка

18:09
  • среда
  • 22 сентября 2021

Военные уверены, что он может уничтожить космические аппараты США

Американской космической группировке угрожает российский спутник-матрешка. Он способен уничтожить спутники США, заявил глава американского Космического командования генерал Джон Рэймонд.
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"У России есть спутник-матрешка. Кукла в кукле. Это спутник внутри спутника, тот — внутри еще одного спутника. Спутник запускается, открывается, появляется еще один спутник, и снаряд выстреливается", - заявил Рэймонд.

Американская пресса еще в январе 2020 года сообщала, что российский военный спутник-инспектор "Космос-2542" приблизился к спутнику-шпиону USA-245, синхронизировал свою орбиту с американцем и расположился от него на расстоянии около 150-300 километров. Генерал Рэймонд уверен, что Россия намерена уничтожить американские спутники. США в результате лишатся преимущества, которое дает им космическая группировка, приводит слова Рэймонда РИА Новости.  

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