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Пилотов ВВС США готовят к войне с Россией

18:33
  • среда
  • 22 сентября 2021

Прогнозируется конфликт с равным по силе противником

Пилотов Военно-воздушных сил США готовят к войне с Россией и Китаем. Часть этой подготовки – тренировки по посадке боевой машины на автомобильное шоссе. Это должно повысить живучесть войск, пишет эксперт американского издания Business Insider Ставрос Атламазоглу.
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По мнению эксперта, вполне возможен "кошмарный" сценарий конфликта, когда один удар равного по силе противника выведет из строя большую часть солдат и вооружений. Поэтому ВВС США тренируются рассредоточивать свои силы на импровизированных аэродромах.

Отработка подобных сценариев должна повысить живучесть войск - противнику будет сложно предугадать и отследить их перемещение и места для пополнения запасов или дозаправки. Посадку самолетов на шоссе общего пользования пилоты отрабатывали, в частности, во время прошедших в августе учениях Northern Strike 21, напоминает издание.

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