Пилотов ВВС США готовят к войне с Россией

Прогнозируется конфликт с равным по силе противником

Пилотов Военно-воздушных сил США готовят к войне с Россией и Китаем. Часть этой подготовки – тренировки по посадке боевой машины на автомобильное шоссе. Это должно повысить живучесть войск, пишет эксперт американского издания Business Insider Ставрос Атламазоглу.

По мнению эксперта, вполне возможен "кошмарный" сценарий конфликта, когда один удар равного по силе противника выведет из строя большую часть солдат и вооружений. Поэтому ВВС США тренируются рассредоточивать свои силы на импровизированных аэродромах.

Отработка подобных сценариев должна повысить живучесть войск - противнику будет сложно предугадать и отследить их перемещение и места для пополнения запасов или дозаправки. Посадку самолетов на шоссе общего пользования пилоты отрабатывали, в частности, во время прошедших в августе учениях Northern Strike 21, напоминает издание.

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