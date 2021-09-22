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Победители розыгрыша призов среди участников ДЭГ рассказали о своих ощущениях

19:04
  • среда
  • 22 сентября 2021

Розыгрыш провели в рамках акции "Миллион призов"

Победители розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования в Москве в рамках акции "Миллион призов" поделились с своими впечатлениями.

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"Изумительно просто, когда грустный едешь в метро, а потом внезапно тебе приходит SMS. Обман это или нет? Все в порядке. Просто непередаваемые ощущения. Это действительно стимулирует людей остаться дома, проголосовать", - сказала одна из победителей розыгрыша Олеся Юдина в эфире телеканала "Москва 24".

Еще один победитель Алексей Александрочкин рассказал, что уже второй раз принимает участие в электронном голосовании.

"У меня был опыт до этого, я принимал участие в голосовании электронном - это очень удобно. Я сам врач по образованию, прекрасно понимаю, почему разнесли голосование на три дня, чтобы уменьшить возможный контакт с больными. Электронное голосование - это идеальный вариант уйти от возможного поражения. Безусловно, это стимул к голосованию, тем более я знаю, что призов очень много, действительно. Я до сих пор не верю, что я выиграл, это невозможно", - добавил Александрочкин.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более двух миллионов человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предложил всем сомневающимся провести аудит системы дистанционного электронного голосования и лично проверить алгоритм подсчета электронных голосов москвичей.

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