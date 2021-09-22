Байден сообщил о партнерстве с ЕС по передаче вакцин бедным странам

США и Евросоюз намерены бороться с дезинформацией в этой сфере

Страны с низкими доходами населения снабдит вакциной от коронавируса партнерство, которое запускают США и ЕС. Как сообщил американский президент Джо Байден, Вашингтон и Брюссель намерены также совместно бороться с дезинформацией вокруг вакцинации.

"Мы должны объединиться по всему миру в рамках нескольких принципов, согласно которым мы обязуемся безвозмездно передавать, а не продавать дозы странам с низким уровнем дохода", - заявил Байден, открывая саммит по вопросам борьбы с пандемией, который проходит в видеоформате.

Президент США предложил провести в первой половине следующего года еще один саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, Вашингтон намерен организовать министерскую встречу на эту тему позднее в нынешнем год, передает ТАСС.

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