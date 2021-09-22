Опубликовано видео задержания экстремистов в Екатеринбурге

Преступники склоняли мигрантов к совершению терактов

ФСБ показала видео задержания в Екатеринбурге религиозных экстремистов, склонявших мигрантов к совершению терактов. ТВЦ.RU публикует оперативные кадры.

Группа преступников состояла из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, они причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций.

Найденные у задержанных вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористов на Ближнем Востоке.

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